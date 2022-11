Moliterno, muore sotto l’escavatore

Si sono concluse poche ore fa attorno all’una e mezza le operazioni di recupero del corpo di Raffaele Panzardi, -come riporta Lanuova.net- un pensionato al lavoro nel fondo di proprietà della famiglia, ribaltatosi in un dirupo a bordo del suo escavatore.

L’allarme ieri pomeriggio poco prima delle 19 non vedendolo rientrare a casa. L’incidente agricolo è avvenuto e in località Porcile di Tempa del Conte, in territorio di Moliterno. Vani i soccorsi.

Sul posto sia il 118 che i vigili del fuoco di Villa d’Agri i quali a sera inoltrata con il carro fari hanno provveduto al non facile recupero del corpo per via dell’oscurità e del punto impervio.

Intanto è momentaneamente chiusa dalle 6 di questa mattina la statale Sinnica all’altezza di Latronico per il ribaltamento di un camion.