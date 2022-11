PM Volley in campo alla Caizzo contro Molfetta, ingaggiata Rosa Dasco

Per la sesta giornata del Campionato di Serie C femminile la PM Volley Potenza sarà di scena alla Palestra “Caizzo” contro la Dinamo Cab Molfetta. Il sestetto di coach Marco Orlando è reduce dalla sconfitta interna per 3-1 subita da Gioia del Colle in cui comunque ha fatto vedere cose interessanti e soprattutto mettendo alla prova un roster costruito per fare bene.

In settimana la squadra ha lavorato per migliorare i propri punti di forza e per colmare alcune lacune come sottolineato dalla centrale Carla De Marca: “La settimana è andata molto bene, ci siamo impegnate in difesa e concentrate in particolar modo su cambio palla e resistenza e ci stiamo consolidando sempre più come squadra nello spogliatoio e in campo”. Di fronte ci sarà un avversario alla portata che in classifica ha messo nel carniere otto punti: “Molfetta è un avversario alla portata, molto competitivo però ce la metteremo tutta come sempre e speriamo di arrivare ad una buona conclusione magari con il supporto del pubblico sia in palestra che da casa, per noi è molto utile sentire il sostegno di città e tifosi”. Intanto il sestetto potentino si rafforza con l’ingaggio di Rosa Dasco, centrale classe 1993 che vanta esperienze in Serie B2 con la Livi Potenza ed in Serie C con la Pvf Matera, in Sicilia al Santo Stefano di Camastra e in Campania con il Sala Consilina. La gara prenderà il via alle ore 17:30 sotto la direzione dei signori Dittoni e Acinapura e verrà inoltre trasmessa in diretta esclusiva su La Nuova TV al canale 82 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, in streaming su www.lanuova.net e tramite app sulla smart tv di ultima generazione.

Ufficio Stampa PM Volley Asd