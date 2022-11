Comuni e scuole lucane si tingono di blu aderendo all’appello di AGGD Basilicata

Palazzi storici delle città, case e monumenti, lunedì in occasione della giornata mondiale del diabete, celebrata in tutto il mondo 14 novembre, sono stati decorati o accesi di blu, colore convenzionalmente scelto per il tema.

Anche in Basilicata, su proposta delle famiglie associate ad AGGD, le amministrazioni comunali di Albano di Lucania, Bernalda, Lavello, Marsicovetere (Villa D’Agri), Melfi, Montalbano Ionico, Muro Lucano, Nova Siri, Pomarico, Potenza, Ripacandida, Rotondella, ma anche il Comune di Buonabitacolo e alcune famiglie privatamente, hanno risposto positivamente, scegliendo di accendere i riflettori su una tematica delicatissima e allo stesso tempo ancora poco conosciuta. Ci fa piacere segnalare inoltre, che anche alcune scuole che ospitano bambini diabetici hanno celebrato questa giornata, con giochi a tema, gadget e con protagonista il peluche Lino e la sua storia (grazie alla concessione del patrocinio di AGD Italia), un modo gioioso per far conoscere la malattia ai compagni e sensibilizzare sul tema.

L’associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata ha inoltre tenuto un convegno presso il Palazzo della Cultura, che ha voluto porre l’accento sulla famiglia, quale luogo di legami indissolubili, focalizzandosi su temi di grande interesse, mai trattati in precedenza che hanno coinvolto e anche emozionato la platea di famiglie che hanno celebrato con AGGD Basilicata la Giornata Mondiale del Diabete. Nello specifico sulla genetica, con l’intervento del dr. Francesco Nicola Riviello, la presa in carico del paziente diabetico con il dr. Giuseppe Citro, il tema della gravidanza nelle donne con DT1, con la dr.ssa Maria Pompea Soranno e infine il rapporto e le emozioni tra fratelli, con la prof.ssa Santa Parrello. Presenti inoltre l’assessore regionale alla Salute e alle Politiche Sociali, Francesco Fanelli e gli assessori comunali Fermando Picerno e Vittoria Rotunno, che hanno dato completa disponibilità a collaborare e trovare anche soluzioni utili e immediate alle problematiche più volte denunciate dall’associazione. Al termine del convegno si è svolto un pranzo conviviale tra gli associati, e successivamente con una guida si è camminato tra le bellezze storiche della città di Potenza.

Angela Possidente, presidente di AGGD Basilicata, si è detta soddisfatta dell’ampia partecipazione e interesse che i presenti hanno dimostrato verso le tematiche affrontate, auspicando un sempre più ampio coinvolgimento delle famiglie con diabete tipo 1 a condividere esperienze, scambiarsi consigli, e lanciare idee propositive per permettere all’associazione di rispondere ai bisogni e alle necessità delle famiglie lucane.