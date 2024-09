Internet Festival, a Pisa robot umanoidi e superospiti

Robot umanoidi in grado di interagire con il pubblico, ritratti digitali ‘dipinti’ in presa diretta da un algoritmo istruito, ricerche inedite su fenomeni sociali come ghosting e phubbing: dal 10 al 13 ottobre a Pisa torna l’Internet festival, giunto alla sua 14/a edizione.

La manifestazione coinvolgerà dieci location del centro ma anche le principali librerie cittadine, con talk, presentazioni di libri e firmacopie.

Decine gli ospiti attesi in quattro giorni a Pisa, da Adriano Sofri a Patrick Zaki, attualmente perfezionando della Scuola Normale di Pisa (in dialogo sabato 12), dalla giornalista Carmen Lasorella al neoallenatore del Pisa Calcio Filippo Inzaghi (entrambi domenica 13), fino ai creator Giulia Blasi, Sofia Pasotto, Victor Diamandis, Elia Bombardelli e Norma Cerletti.

Tra i protagonisti del festival anche diversi rappresentanti delle istituzioni, a partire dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, secondo cui il confronto sui temi del digitale, dell’Ai e della robotica nell’ambito del Festival costituisce “un elemento di padronanza della conoscenza per orientare meglio il nostro futuro”.

Per la prima volta Abel, il ‘robot ragazzino’ dalle fattezze umane, uscirà dai laboratori dell’Università di Pisa per incontrare il pubblico e interagire direttamente reagendo a domande ed emozioni di chi interloquirà con lui, al centro congressi Le Benedettine dove l’installazione interattiva Portrait of a Generative Memory gioca sul confine tra intelligenza artificiale e umana, generando ritratti irripetibili a partire dai ricordi delle persone; con l’aiuto dell’Agenzia Spaziale Europea, invece, sarà possibile cimentarsi nel canottaggio in un ambiente virtuale e molto inclusivo.

ANSA