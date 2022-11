Anche l’A.R.S.S.A.B. (Associazione Regionale delle Strutture Socio Assistenziali della Basilicata) parteciperà alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil “Sanità, se non la curi non ti cura”, che si terrà a Potenza sabato 19 novembre.

L’A.R.S.S.A.B. scenderà in piazza insieme al personale delle Residenze Socio Assistenziali per Anziani non Autosufficienti (OSS, Infermieri, Fisioterapisti, ecc.), ai famigliari degli anziani ospiti e agli anziani stessi, che sempre più spesso non riescono a pagarsi la retta di degenza, su cui grava la quota a Rilievo Sanitario di cui la Regione si ostina a non volersi fare carico: essa, al contrario, non dà continuità alla L.R. 8/2018 e anzi la ostacola con la L.R. 41/2020, che prevede un accreditamento per queste tipologie di strutture senza però emanare un manuale di accreditamento atto allo scopo.

Inoltre, la Regione non impone l’applicazione, per il pregresso, della L.R. 8/2018 all’ASM di Matera, a cui invece l’ASP di Potenza si è adeguata: atteggiamento che denota prepotenza e menefreghismo da parte dell’ASM di Matera.

Presidente Bardi e Assessore Fanelli: se ci siete battete un colpo!

Non farete certo una bella figura, quando in piazza scenderanno tanti operatori malpagati e tanti anziani necessitanti di cura e assistenza continua, probabilmente sulle loro carrozzine.

Dott. Vincenzo Clemente

Presidente Regionale A.R.S.S.A.B.