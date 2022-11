Aiuti-quater, tetto al contante a 5mila euro. Dal 2023 Superbonus al 90% , a marzo anche per le villette

Sale a 5.000 l’uso del contante e arriva un bonus per i registratori di cassa automatici. Poi Superbonus a quota 90% per i condomini nel 2023 mentre per le villette dovrebbe scattare una mini-proroga fino a marzo. E ancora: sui crediti di imposta è previsto un allungamento dei tempi di copertura oltre la fine del 2022. Sono solo alcune delle misure contenute in una bozza del Dl Aiuti-quater in arrivo questa sera alle 19 sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Superbonus\1: per i lavori iniziati nel 2023 sforbiciata sul contributo

Il testo prevede il taglio al 90% per le spese sostenute nel 2023 e anche «per gli interventi avviati a partire dal primo gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro», con riapertura fino a marzo. Per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila continuerebbe a valere lo sconto massimo del 110%. Così come per la ricostruzione delle abitiazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Le modifiche alla normativa del Superbonus sono indicate “in valutazione” nella bozza del decreto, dopo che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito ieri la non sostenibilità del bonus nella versione attuale. Oltre al criterio Isee la bozza del provvedimento prevede anche il vincolo del quoziente familiare per accedere al Superbonus.

Superbonus\2: proroga del 110% fino a marzo per le villette

Previsione ponte fino a marzo 2023 per le villette che abbiano completato almeno il 30% dei lavori nell’anno precedente: in questo caso si potrà mantenere lo sconto del 110% per altri tre mesi. Lo prevede la bozza di decreto che però è, per questa parte, ancora oggetto di studio.

La bozza di decreto si incarica anche di prorogare dal 19 novembre alla fine dell’anno gli sconti sulle accise del carburante contenuti nel dl 153/2022 (cosiddetto taglia-accise) e però confluito nel dl Aiuti-Ter (144/2022). Oltre all’estensione della riduzione delle accise, così come già previsto, il decreto fissa al 5% l’Iva applicata al gas naturale per autotrazione.

Registratori di cassa automatici: bonus di 50 euro a macchinetta

Per quanto riguarda gli incentivi all’uso dei registratori di cassa automatici il testo prevede un bonus fiscale “pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023”. L’agevolazione viene concessa, precisa il testo ancora in valutazione e dunque non definitivo, “sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione”.

Bollette: pagamenti a rate per le imprese

C’è anche la rateizzazione delle bollette per le imprese al fine di fronteggiare i rincari. Nella bozza del dl si prevede che “al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, [a parità di consumo], nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal [1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023] e fatturati entro il [31 dicembre 2023]”. La bozza precisa anche che “aA tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. La bozza del decreto prevede però un vincolo al piano di rateazione: nel caso di due mancati pagamenti si decade dal beneficio.

Giacimenti di gas: arriva lo sblocca-trivelleCome annunciato la norma per l’estrazione di gas naturale trova spazio nella bozza del dl Aiuti-quater. Nel testo si prevedono nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi “in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette”. Le nuove concessioni possono essere rilasciate “limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi mc”.

Fringe benefit: sale da 600 a 3mila euro la no tax area

Sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei premi esentasse che le imprese potranno concedere ai dipendenti come fringe benefit per pagare le bollette. La disciplina è contenuta nell’articolo 3 della bozza del dl Aiuti-quater che ricalca, alzandone il tetto, la norma del dl Aiuti bis.

