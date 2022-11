Romeo: ‘Sulle navi ci sono condizioni ottimali” Sui migranti, per il capogruppo della Lega: “in Europa sono tutti umanitari con il porto degli altri”

“Noto che in Europa sono tutti umanitari ma col ‘porto degli altri’, un po’ come chi fa il moralista coi problemi degli altri.

Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo della Lega del Senato Massimiliano Romeo.

Parlando delle condizioni in cui versano i migranti, Romeo aggiunge: “Sulla nave sono in condizioni ottimali, non hanno particolari problemi, sono nutriti ed assistiti. In alcuni casi lì sono in condizioni più umane rispetto a certi centri d’accoglienza, come quello di Lampedusa”.

ANSA