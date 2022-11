PM Volley, impegno ad Acquaviva con la consapevolezza di poter fare la gara

Impegno in trasferta per la PM Volley Potenza che domenica sarà di scena ad Acquaviva delle Fonti in casa della VolleyUp Eulogic. La formazione di coach Marco Orlando è reduce da una doppia sconfitta casalinga al tie-break contro Corato e Turi dove ha dimostrato carattere soprattutto nell’ultima giornata contro una formazione che sicuramente punta a fare bene. Grande soddisfazione anche se è giunta una sconfitta ma il campo e le sedute di allenamento hanno dato ottime risposte ai tecnici Orlando e Angiolillo.

Gabriella Verrastro – opposto PM Volley

“La settimana è andata bene – analizza l’opposto Gabriella Verrastro – , ci siamo fermati martedì ma abbiamo recuperato con un allenamento al sabato, gli allenamenti stanno ingranando sempre di più, stiamo aumentando i ritmi e trovando coesione tra tutte le compagne costruendo pian piano la squadra; Acquaviva è una squadra forte comunque al nostro livello, giocheremo le nostre carte sperando di far bene e vediamo se riusciamo a chiudere una partita vincendo a pieno, ci stiamo impegnando – conclude Verrastro – e ci stiamo mettendo di tutto per fare bene”.

Sara Coviello – Centrale PM Volley

Soddisfatta anche la giovane centrale Sara Coviello: “L’allenamento in settimana è andato bene, giovedì è stato il primo dopo le festività, ci siamo allenate anche venerdì e sabato in previsione della partita; ci teniamo molto dopo le due sconfitte in casa 3-2 speriamo di portare la vittoria in questa o comunque di fare il possibile e giocando di squadra come abbiamo dimostrato di saper fare”. La gara prenderà il via alle ore 18:30 presso la Palestra del Centro Sportivo “T. Valeriano” di Acquaviva delle Fonti (BA) sotto la direzione dei signori Dimartino e Giangregorio.