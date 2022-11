‘La guerra dei colori’, l’arte per esorcizzare le paure Laboratorio inclusivo al ManES Eboli. Ispirato a opera di Cuomo

Il tema scelto per l’edizione 2022-2023 si ispira all’opera ‘La guerra dei colori’ dell’artista Francesco Cuomo: su uno sfondo azzurro, tra la terra e il sole, due velivoli ‘spargono’ cuoricini e frammenti colorati. L’idea di fondo è provare, attraverso l’arte e l’arteterapia, ad esorcizzare le paure del nostro tempo, parlare di emozioni ed educare alla pace.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ANGSA Eboli e Università Popolare per la Qualità della Vita, si inserisce nel ciclo di laboratori artistici ed inclusivi del progetto Hug Machine, patrocinato dal Comune di Eboli. Hug Machine è un progetto di ANGSA – Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo di Eboli, in collaborazione con Università Popolare per la Qualità di Vita, che prende forma attraverso un calendario annuale di attività laboratoriali, sociali ed artistiche con l’obiettivo di arricchire il bagaglio di esperienze di bambini e bambine, stimolarne talenti, autonomie e coinvolgere tutta la comunità di riferimento.

Insieme con Francesco Cuomo, le attività laboratoriali sono a cura di China Aresu, esperta in artiterapie integrate, dell’educatrice Maura Palladino e dell’artista Roberto Vitolo.

Il ciclo di laboratori proseguirà ogni giovedì, dalle 18.15 alle 19.30, alla galleria Anticarte. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria entro sabato 5 novembre (info e prenotazioni: 347 2332242, angsaeboli@angsacampania.it).

ANSA