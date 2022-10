AUTOCERTIFICAZIONE PER CONTRIBUTO MENSILE GAS SOLO TRAMITE SPID

I cittadini residenti in Regione Basilicata, titolare del PDR (contatore), limitatamente al consumo ad uso residenziale domestico relativo all’immobile di residenza (anche per affittuari e titolari di comodato d’uso, etc.), potranno trasmettere l’autocertificazione esclusivamente tramite SPID accedendo alla pagina www.apibas.it/bonusgas

Chi non ha lo SPID, potrà trasmettere i documenti richiesti, con una delega del dichiarante in favore di terzi possessori di SPID

I documenti richiesti saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito www.apibas.it/bonusgas

È possibile attivare gratuitamente il servizio SPID presso gli uffici regionali di cui al link https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?fw=1&otype=1053&id=3063509 e online sul sito https://posteid.poste.it

Seguiranno ulteriori informazioni di dettaglio.