Nek festeggia con live 50 anni e 30 di carriera Al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Era il 1992 quando il ventenne Nek pubblicava il suo omonimo album di debutto.

Adesso, nel 2022, Filippo Neviani è pronto a festeggiare i suoi 50 anni d’età e i 30 anni di carriera artistica dal vivo, l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, e con un progetto discografico di prossima uscita.

“50|30”, questo il nome dell’evento, sarà l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di Nek, un’occasione per poter rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit dell’artista come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore”.

Nek porterà live la sua energia e la sua grinta, ripercorrendo la sua incredibile carriera nella dimensione che da sempre riesce a far emergere al meglio la sua essenza come artista: il palco.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più interessanti e amate del panorama musicale italiano.

Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015.

Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai 2, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica.

