Cantagiro 2022, 60esima edizione! Le semifinali e finali in programma a Fiuggi dall’8 al 15 Ottobre

60 candeline e non dimostrarli! Non poteva che essere speciale l’edizione di quest’anno de Il Cantagiro 2022, la storica ed iconica manifestazione canora itinerante che festeggia un traguardo importantissimo: ben 60 edizioni! Le serate delle semi – finali e finali si svolgeranno, come da tradizione, a Fiuggi dall’8 al 15 Ottobre presso il Teatro Comunale.

Un anniversario che ancora oggi testimonia la valida ed innovativa idea di un “Festival Canoro Itinerante”, frutto creativo del fondatore Ezio Radaelli nel lontano 1962: prendendo spunto dal mitico giro ciclistico d’Italia formulò l’idea di un “giro canoro della musica”. Artisti già noti, e nuovi talenti reclutati nelle tappe del giro, potevano esibirsi in diverse città d’Italia, ed essere valutati da una giuria popolare. La lunga e festosa carovana di automobili scoperte con a bordo cantanti, tecnici e addetti ai lavori percorreva così l’Italia da nord a sud, giungendo ad ogni tappa fra l’entusiasmo festante della folla, che poteva gioire e vedere da vicino i propri beniamini.

Un evento unico, che coinvolgeva l’intera città d’arrivo, grazie all’affetto tangibile del pubblico e con una risonanza mediatica molto forte. Cantanti come Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Lucio Battisti, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Caterina Caselli, Domenico Modugno, Claudio Villa, Gino Paoli e Lucio Dalla sono solo alcuni dei nomi eccellenti che Il Cantagiro può vantare nel suo diario di presenze. Un’affascinante storia tra musica, costume e cultura, testimone di avvenimenti storici e sociali, che hanno accompagnato l’evoluzione della nostra nazione.

Dal 2005 a guidare la kermesse è il promoter e manager Enzo De Carlo che, insieme al Direttore Generale Elvino Echeoni, hanno portato il concorso fino ai giorni nostri rilanciandolo in chiave moderna, pur mantenendo inalterato lo spirito itinerante ed il fascino “vintage”. Ma non finisce qui: Il Cantagiro porta con sé musica e valori: è un concorso canoro “reale”, con una vera e propria filosofia operativa, dove i concorrenti si sfidano dal vivo davanti ad un pubblico “vero”. I cantanti sono invitati a presentare brani “inediti” già a partire dalle Pre-Semifinali nazionali, in larga parte registrati alla SIAE, rappresentando in tal modo un valore aggiunto sia per loro stessi ma anche per gli autori ed in generale a beneficio della musica stessa.