DI GIACOMO (S.PP.) – Il “caso Battisti” è un oltraggio alla Polizia Penitenziaria, al maresciallo Santoro e alle vittime del terrorismo rosso

“La cosiddetta declassificazione, decisa dal DAP, del regime di carcerazione di Cesare

Battisti, noto terrorista, che al di là del linguaggio burocratico-normativo consiste nel

passaggio dalla detenzione in regime di alta sicurezza a comune, è la prima pericolosa

conseguenza della riforma Cartabia del processo penale approvata ieri da un Governo

delegittimato perché a fine mandato”. È il commento del segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo che aggiunge: “il terrorista il 6 giugno del 1978 uccise a Udine il maresciallo della Polizia Penitenziaria Antonio Santoro, originario di Avigliano (Pz) a cui è intitolato il carcere di Potenza. L’ omicidio venne rivendicato dai Pac. Siamo pertanto di fronte ad unoltraggio nei confronti della Polizia Penitenziaria e di tutte le vittime e i familiari delle vittime del terrorismo rosso che ha insanguinato il Paese. Dopo la cattura di Battisti e l’estradizione in Italia in tanti abbiamo parlato di “giustizia ripristinata”. Invece siamo di fronte ad un messaggio di cedimento dello Stato che rafforza i tentativi di affievolimento del 41 bis. Del resto, cosa significa – chiede Di Giacomo – superare la visione carcero centrica del processo penale che ha voluto perseguire la Cartabia? È una domanda che dopo il “caso Battisti” ha solo risposte inquietanti: fino a quattro anni di reclusione la pena viene generalmente sostituita con le sanzioni già previste dalla legge 689/81 (sanzioni amministrative). Pertanto semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate in caso di condanna non superiore a quattro anni. Altro che certezza della pena e legalità!

Sono certo però – conclude il segretario del S.PP. – che il nuovo Governo cancellerà

quest’aberrazione. L’S.PP. invita il personale penitenziario a reagire con fermezza e a far

sentire tutta la rabbia per quanto è successo”.