Musk vuole portare l’internet di Starlink sugli scuolabus Trasformare “il tempo di viaggio in tempo di connessione”

Cresce Starlink e vuole connettere anche gli scuolabus.

Il servizio di Internet satellitare di proprietà di Elon Musk, che copre tutti e sette i continenti incluso l’Antartide, ha ora raggiunto oltre 1 milione di terminali per gli utenti.

Musk ha ulteriori progetti per il servizio, che spera di espandere a navi da crociera, aerei e persino scuolabus. Secondo un documento che la società ha inviato alla Federal Communications Commission (Fcc) – come spiega il sito Business Insider – si evince che starebbe lavorando con i distretti scolastici nelle aree rurali americane per fornire agli studenti il ;;servizio sugli autobus, trasformando “il tempo di viaggio in tempo di connessione”.

La compagnia di Elon Musk ha detto alla Fcc che sta concentrando il programma pilota su linee di autobus che durano più di un’ora e sono “prevalentemente inaccessibili ad altri servizi mobili a banda larga”, osservando anche che molti studenti a basso reddito non hanno accesso a Internet a casa.

Nella lettera SpaceX, società proprietaria di Starlink, ha esortato la Fcc ad approvare i finanziamenti federali per supportare la fornitura di scuolabus con WiFi.

Musk ha recentemente messo a disposizione il servizio Starlink in Iran dopo che il governo ha imposto restrizioni alle comunicazioni a causa delle proteste di massa. All’inizio dell’invasione russa, ha mantenuto la sua promessa di portare Starlink in Ucraina.

ANSA