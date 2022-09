A Bologna un memorial per Lucio Dalla in piazza Maggiore

Renzo Arbore, Pupi Avati, Jimmy Villotti, Rossana Casale, Iskra Menarini e Sandro Comini saranno tra gli amici di Lucio Dalla che ricorderanno il cantautore per il decennale della sua morte, il 10 e 11 settembre in piazza Maggiore a Bologna.

Il ‘Memorial Lucio Dalla’ vuole ricordare il musicista che morì il primo marzo 2012 a Montreux, in Svizzera, dopo avere tenuto un concerto.

Nella ‘strada del jazz’ in via Orefici è già stata posata negli anni scorsi una stella intitolata a Dalla, accanto a quelle dei grandi jazzisti che suonarono al festival jazz di Bologna, che dal 1959 al 1975 fece della città la capitale del jazz europeo.

Al Memorial verrà raccontato Dalla attraverso il suo repertorio, con diversi concerti, ma anche con le sue passioni, come il jazz, il basket, l’arte e l’attenzione al sociale.

Il 10 settembre alle 17 ci sarà il saluto del sindaco Matteo Lepore, quindi gli amici e colleghi: Renzo Arbore, Rossana Casale, Jimmy Villotti, Checco Coniglio, Roberto Costa, Andrea Maioli, Paolino Cesari, Andrea Faccani e Tobia Righi della Fondazione Lucio Dalla.

Poi i concerti dell’Ensemble Strada del jazz in ‘If I were an angel’, della band Doctor Life con brani di Dalla in chiave jazz con le voci di Giuseppe Cervino e Lucia Ghillini. Chiusura alle 21.30 con quartetto del pianista Mimmo Turone, ospite la cantante Rosanna Casale.

L’11 settembre, sempre alle 17, dopo il saluto del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, parleranno di Dalla Pupi Avati, Marino Bartoletti, Iskra Menarini e Teo Ciavarella.

Chiusura alle 17.30 con ‘Lucius in fabula’, le canzoni di Dalla arrangiate in chiave jazz dal trombonista Sandro Comini che dirigerà un’orchestra di dieci elementi con la partecipazione della cantante Silvia Donati.

