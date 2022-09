Covid: 19.160 nuovi casi e 91 morti Ultimo monitoraggio Iss-Ministero della salute, 12 Regioni a rischio moderato

Sono 19.160 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano 20.503.

Le vittime sono 91, in aumento rispetto alle 68 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.970. Il tasso è al 12,1%, in calo rispetto al 13,2% di ieri.

Sono 195 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 19. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.819, nelle ultime ventiquattro ore 143 in meno. Gli attualmente positivi sono 620.385, rispetto a ieri 13.809 in meno.

MONITORAGGIO SETTIMANALE ISS-MINISTERO – Cala l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19: è pari a 243 ogni 100.000 abitanti (26/08/2022 -01/09/2022) contro 277 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (19/08/2022 -25/08/2022) .

L’indice di trasmissibilità, nel periodo 10-23 agosto 2022, è invece pari a 0,81 (range 0,70-1,05), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente quando è stato pari a 0,74. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Continua a calare la pressione sugli ospedali e scende il numero dei pazienti Covid ricoverati in reparti e terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è infatti in calo al 2,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute all’1 settembre ) contro il 2,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 agosto).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute all’1 settembre) rispetto al 9,4% della settimana precedente (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 25 agosto).

Intanto sono diventate 12, rispetto alle tre della scorsa settimana, le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato nel monitoraggio. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana e Veneto. Le restanti Regioni e Province autonome sono indicate a rischio basso. La scorsa settimana erano indicate come a rischio moderato solo Basilicata, Calabria e Puglia.

