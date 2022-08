Mostra cinematografica Venezia 79° Tutti gli ospiti e il programma completo

Si apre il sipario sulla 79a Mostra del Cinema di Venezia. Sullo storico red carpet del Lido, dal 31 agosto al 10 settembre 2022 sfileranno ospiti e star internazionali.

La madrina di quest’edizione è Rocío Muñoz Morales. L’attrice Julianne Moore presiede la prestigiosa giuria composta da Leonardo Di Costanzo, Kazuo Ishiguro, Audrey Diwan, Leila Hatami e Rodrigo Sorogoyen. In occasione del 90° compleanno della kermesse, tornano gli afterparty e gli incontri con i fan e, soprattutto, le sale a piena capienza.

Tra gli ospiti internazionali presenti quest’anno al Lido Ana De Armas, protagonista del biopic Blonde, film che racconta la vita di Marylin Monroe, dal successo alla tragica scomparsa avvenuta 60 anni fa.

Molto atteso anche il cast di White Noise, la pellicola di Noah Baumbach che aprirà la 79a edizione del festival: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola e Jodie Turner-Smith.

Per gli appassionati della serie Stranger Things c’è Sadie Sink, la giovane attrice statunitense nota per il ruolo di Maxine “Max” Mayfield che sarà a Venezia insieme a Brendan Fraser, con lei nel cast del film The Whale di Darren Aronofsky.

Torna anche Timothée Chalamet, interprete del film di Luca Guadagnino Bones. E poi: Anthony Hopkins e Hugh Jackman interpreti del lungometraggio di Florian Zeller The Son. Colin Farrell invece presenterà Gli Spiriti dell’Isola.

Un’altra star che torna a Venezia è Penelope Cruz, presente con ben due pellicole: L’Immensità di Emanuele Crialese e On the Fringe di Juan Diego Botto. Tra le altre personalità annunciate Cate Blanchett con il film Tar e Tilda Swinton con The Eternal Daughter.

Sul red carpet sfilerà anche Harry Styles, musicista ed ex membro della band degli One Direction, attore in Don’t worry, darling, film fuori concorso in cui ha recitato insieme a Florence Pugh.

Tra le star del nostro cinema, la cantante Elodie che ha conquistato la popolarità al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Tutta colpa mia, presente a Venezia in veste di attrice con il suo film d’esordio Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, presentato nella sezione Fuori Concorso di Orizzonti, ispirato all’omonimo libro scritto dai giornalisti Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

E ancora: Luigi Lo Cascio e Elio Germano, interpreti del nuovo film di Gianni Amelio Il Signore delle Formiche, e Alessandro Borghi protagonista del thriller Sole di mezzanotte che chiuderà la sezione fuori concorso di Venezia 2022. Infine sarà a Venezia anche Margherita Mazzucco, una delle protagoniste della fiction RAI L’Amica Geniale, protagonista del nuovo lungometraggio di Susanna Nicchiarelli Chiara.

Clicca qui per conoscere il programma dettagliato: PROGRAMMA