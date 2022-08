Elezioni politiche 2022 inaugurazione nuova sede comitato elettorale “Noi con l’Italia”

L’avvocato Francesco Cannizzaro, consigliere di “Noi con l’Italia” al Comune di Potenza, candidato capolista alla Camera dei Deputati con “Noi Moderati”, inaugurerà la nuova sede del suo comitato elettorale a Potenza in via Pretoria n. 254 (Largo Maffei, vicino piazza Sedile), mercoledì 31 agosto alle ore 19.00.

All’inaugurazione sono invitati tutti i cittadini che desiderano scoprire le idee ed i valori del partito e del candidato e la stampa locale.

La sede del Comitato elettorale “Noi Moderati” sarà aperta ogni giorno per essere punto di riferimento e confronto per tutti coloro che desiderano conoscere e condividere progetti per il bene e lo sviluppo della nostra terra, la Basilicata.

Per restare sempre aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook del candidato Francesco Cannizzaro e la pagina di Noi Con l’Italia Basilicata.