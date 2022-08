FSC: GIUNTA APPROVA PROGETTI PER 118 MILIONI DI EURO

La Giunta Regionale ha approvato la Delibera che dà il via libera ai progetti ammissibili ai fondi sociali di coesione per l’anno 2022.

Sono stati approvati interventi per un totale di oltre 118 milioni di euro a favore di progetti che vanno dal settore delle risorse idriche a quelli relativi al patrimonio immateriale, non tralasciando le importanti iniziative intraprese dai Comuni della Basilicata per le proprie infrastrutture.

E’ un primo passo, che sarà integrato a brevissimo da altra deliberazione di un ulteriore pacchetto di misure della stessa specie, che andranno a coprire le esigenze di finanziamento di enti locali e regionali con le importanti ricadute socio economiche sul territorio della Basilicata.

Gli interventi approvati oggi dovranno essere definiti entro l’anno in corso.