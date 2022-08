Notti da Medioevo, nell’Ascolano torna “Templaria Festival”

Dopo due anni di assenza torna a Castignano (Ascoli Piceno) “Templaria – Le Notti del Medioevo”.

La 31/a edizione dello storico festival si apre il 17 agosto ed è dedicata a “Humanitas contra Pestes”, tema che ispirerà gli spettacoli e i convegni dell’evento nel borgo fino a domenica 21 agosto.

Trenta le compagnie teatrali, 156 artisti, 82 spettacoli ogni sera per un totale di oltre 400 spettacoli.

Da oltre 30 anni, Templaria Festival si propone come uno spaccato di vita medievale con teatro, musica, mostre, convegni, ma anche banchetti, taverne con menù medievali, botteghe d’artigiani.

Camminare per le vie del centro storico, nei giorni della manifestazione, farà ripercorrere la storia dei Templari.

“Quest’anno vogliamo portare all’attenzione di un pubblico più vasto anche tematiche sociali e di inclusione delle nuove generazioni – dice Eros Iacoponi, presidente della Pro Loco – che sono alla base della creazione stessa di Templaria e del suo ruolo all’interno della comunità.

All’interno della rievocazione collaborano ormai tre generazioni di castignanesi, dal nonno al nipote, tutti meritevoli della nostra più sincera gratitudine”.

Per l’edizione 2022 ci saranno più spettacoli sui trampoli.

Oltre alla Compagnia dei Folli e quella del Ramino come performance centrale, ci saranno due spettacoli da mezz’ora per permettere a tutti la visione senza le lunghe attese degli anni scorsi.

Non ci sarà solo teatro di strada, ma anche giocoleria, teatro di figura, teatro itinerante, la danza con le sue diverse forme e le performance con il fuoco fino allo sparkle, una tecnica con artisti che si circondano di una nuvola di fuoco.

Ci saranno i “Tetraedro” con spettacoli di nicchia e spettacoli in esclusiva per il festival. Biglietti acquistabili direttamente in loco, nei tre ingressi al borgo, Porta da Sole, Porta Santa Maria e Porta Crociata. Biglietteria aperta dalle 17.

