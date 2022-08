Festival Corti programma III giornata

Venerdì 19 agosto – Massafra, piazza d’armi del castello

ore 21.00

SEZIONE CORTOMETRAGGI:

Proclamazione e proiezione del cortometraggio vincitore di Vicoli

Corti 2022

SEZIONE LUNGOMETRAGGI:

L’afide e la formica

regia di Mario Vitale – 100′, Italia, 2021

con Giuseppe Fiorello, Valentina Lodovini, Alessio Praticò, Cristina Parku, Nadia Kibout

Saranno presenti il regista e l’attrice Nadia Kibout

EVENTO SPECIALE:

Presentazione del progetto 2021 – un progetto artistico pluridisciplinare ideato dal collettivo Sano/sano

ore 23.30 – Atrio del castello

MUSICA

formaQuadra_Quadraphonic

Live session a cura di Ivan Presicci

Ivan Presicci, artista audiovisivo tarantino, attraverso un sistema analogico Buchla e strumenti analogici sperimentali a struttura modulare, con il suo progetto formaQuadra, nelle sue live sessions in quadrifonia rende organico e vivo il suono attraverso la sua spazializzazione, coinvolgendo l’ascoltatore in una situazione

immersiva dove vengono stimolati tutti i sensi. Le sue performance rappresentano un unicum, sintetizzando ogni elemento in tempo reale.