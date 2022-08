Mistero dietro la campagna Adv “Credo”

Da qualche giorno tutta Italia si interroga sul mistero della campagna adv “Credo”, sono comparsi camion vela, e bandiere in tutte le città d’Italia con lo slogan “Credo”.

Due varianti dei manifesti una con sfondo azzurro l’altro con sfondo giallo (richiamo ai colori della bandiera dell’Ucraina), sullo sfondo azzurro lo slogan è sottolineato con una linea gialla, sullo sfondo giallo lo slogan è sottolineato con una linea bianca.

Pochissimi gli indizi per capire qualcosa in piu’ sulla campagna pubblicitaria, cliccando sul sito web compare un countdown che indica che mancano poche ore per sapere chi sta dietro la campagna adv, ed uno slogan:

“Credo. E tu in cosa credi?”, con invito agli utenti a commentare sui social.

Sulle pagine Facebook ed Instagram collegate al sito, vi sono varie fotografie di camion vela e bandiere in tutte le città d’Italia

Sempre sulle pagine social vi sono altre fotografie con caption del genere “Per chi crede che il credere sia il motore di tutto”.



La parola “Credo” richiama movimenti religiosi, i colori dei manifesti richiamano i colori della bandiera dell’Ucraina, potrebbe simboleggiare la pace, un movimento di pace.

Ma a sorpresa non è escluso visto il periodo che possa trattarsi di una campagna elettorale di guerrilla marketing in vista del 25 settembre.

Non ci resta che attendere le ore 22.00 di questa sera per saperne di piu’.