Sagra della Strazzata Festival dei Grani Antichi 22° Edizione Castel Lagopesole (PZ) 28 e 29 Settembre 2019

Nuova sede e nuove date per la “Sagra della Stazzata”, la manifestazione che mira a promuovere

la regina del patrimonio gastronomico del territorio aviglianese.

Sarà, infatti, Castel Lagopesole ad accogliere il 28 e il 29 Settembre 2019 la 22° edizione del

Festival dei Grani Antichi.

Il borgo federiciano per due giorni sarà animato da artisti di strada e street band che faranno da

cornice ai mercatini artigianali e agli stand gastronomici in cui saranno proposti piatti locali come il

provolone impiccato e il baccalà con i peperoni cruschi, i dolci tradizionali, i vini a cura dell’AIS

Basilicata ma soprattutto la protagonista indiscussa della sagra, la mitica Strazzata, la focaccia con

il pepe nell’impasto farcita con salumi e formaggi, con frittata e peperoni e con tante altre tipicità

lucane.

Ad allietare la permanenza dei visitatori durante la degustazione del panino dal sapore pepato ci

saranno la One Beat Drumline, l’unica drumline teenager femminile al mondo vincitrice di

numerosi concorsi, l’Uomo Orchestra Partenopeo, musicista unico che riesce a suonare circa dieci

strumenti simultaneamente, il Dj Andrea Megamix e la voce di Denny Love, per un tuffo nel

passato con la musica anni ’90, e Dely De Marzo con il suo spettacolo di fuoco.

Non solo sagra, però, durante i due giorni. Spazio anche all’arte, alla storia e alla cultura con la

visita ad un prezzo speciale fino a mezzanotte del Museo Narrante de “Il Mondo di Federico II”

allestito all’interno del Castello di Lagopesole.

Alla fine del percorso museale, inoltre, sarà possibile ancora ammirare i paesaggi urbani di

Giovanni Spinazzola nell’esposizione “Cityscapes 2”, organizzata in collaborazione con la Galleria

IdeArte di Potenza, che, visto il successo di critica e pubblico, è stata prorogata anche per questa

occasione.

