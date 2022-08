David Garrett torna in Italia con l’Alive Tour 2022 Cinque show, il primo a Genova il 10 settembre

Dopo il concerto di fine luglio a Terme di Caracalla, David Garrett, virtuoso e rockstar del violino, è atteso di nuovo in Italia ai primi di settembre per il suo Alive Tour 2022.

Il debutto è previsto il 10 settembre a Genova, ma si sposta al Teatro Carlo Felice.

I biglietti già acquistati per i concerti inizialmente annunciati nel 2020 e poi posticipati al 2021 e infine al 2022 all’RDS Stadium rimangono validi e i posti saranno ricollocati nel rispetto del settore acquistato e della tipologia di prezzo.

Invariate le altre date del tour: l’11 settembre David Garrett sarà al Mediolanum Forum di Assago Milano. Poi il 6 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, l’8 al Pala Onda di Bolzano, il 9 alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

L’Alive Tour 2022 è partito con le prime date europee a fine giugno, attesissime dato che inizialmente Garrett aveva programmato un tour mondiale già nel 2020, per celebrare i 10 anni di carriera all’insegna del crossover, inevitabilmente posticipato al 2021 e poi al 2022.

Nel frattempo la rockstar del violino ha pubblicato un nuovo album, Alive – My Soundtrack, e ha anche già annunciato l’uscita di un ulteriore album nuovo di zecca, dedicato ai violinisti leggendari del 20° secolo: intitolato Iconic, esce il prossimo 4 novembre per Deutsche Grammophon (Universal Music – Polydor) e include capolavori virtuosistici, melodie soul e vari duetti fra i quali l’Ave Maria di Schubert, con Andrea Bocelli, uscito come singolo il 29 luglio scorso.

“Alive unisce tante emozioni e umori diversi, ma prima di ogni altra cosa riguarda l’urgenza di vivere – il desiderio di ritornare, finalmente, VIVO per davvero”, dice in proposito David Garrett. “Sono canzoni motivanti – cariche di energia, della brama di vita, di emozioni.

L’album si compone di tutte queste meravigliose melodie e non vedo l’ora di suonare Alive per voi, davvero dal vivo”.

ANSA