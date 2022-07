LA DISEGNATRICE E STILISTA DI MODA CARMELA FORTUNATO DI ROCCANOVA ILLUMINA IL PORTO DI MARATEA

Durante la prima serata del MARATEALE a raccontare la storia del Cinema, le creazioni della Stilista, pezzi unici dai colori sgargianti tempestati di strass e paillettes, una sorta di fashion night dove arte, musica e moda si sono incontrate per dare vita ad uno spettacolo dall”atmosfera d’altri tempi.

Tutto il pubblico accorso tra cui il grande attore Lino Banfi, ed altri attori e cantanti seduti a cenare in piazzetta al porto hanno subito apprezzato l’estro creativo della Stilista, tutto sottolineato dagli abiti i quali si ispiravano alle grandi icone e ai grandi film del Cinema italiano e internazionale, come Casablanca con Ingrid Bergman,

C’eravamo tanto amati con Giovanna Ralli, Caccia al ladro con la splendida Grace Kelly, L’imperatore di Capri omaggio al grande Totò e la donna Caprese, il film Gilda protagonista Rita Hayworth, La mia Africa con Maryl Streep, il film Basic Instinct con l’icona sexy Sharon Stone, e poi un grande momento a cui tutti hanno assistito con grande interesse è stato quello in cui una coppia sfilando e interpretando una scena del film il Padrino, ha attraversato il molo del Porto accennando passi di walzer.

Per il cinquantesimo anniversario la Stilista ha voluto omaggiare questo grande capolavoro di Francis Ford Coppola di origine Lucana.

Al termine della serata un ‘altra sorpresa regalata dalla Stilista è stato l’abito dedicato proprio alla Kermesse MARATEALE una meravigliosa creazione in rosso, blu e arancio con corpetto in raso e pizzo, sulla testa una coroncina con scritto MARATEALE e sul gonnellone I Love Cinema, tutto coperto da un mantello di tre metri.

A fine serata, intervistata dalla presentatrice, la Stilista ha dichiarato di avere ancora tante sorprese che non ha voluto ancora rivelare, rimane saldo il grande amore per la sua terra, e con grande entusiasmo sta lavorando al progetto La Moda Veste i Borghi per la valorizzazione del nostro territorio anche attraverso la moda, e poi la sua grande felicità per essere al MARATEALE sempre con nuove idee.

Esposto nel Centro di Fiumicello (Maratea) presso la vetrina di Emporio d’arte tessile l’abito dedicato alla città di Maratea raffigurante dipinto a mano il Cristo Redentore.