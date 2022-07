Brian Eno, il 14 ottobre arriva l’album Foreverandevernomore

Brian Eno pubblicherà il suo 22° album in studio Foreverandevernomore il 14 ottobre in vinile, CD e in digitale, incluso Dolby Atmos.

Il disco, composto da 10 tracce, è stato realizzato nel suo studio di Londra.

Brian canta nella maggior parte dei brani per la prima volta in un album dopo Another Day On Earth del 2005. Esce oggi il brano “There Were Bells”, scritto da Brian Eno per un’esibizione insieme a suo fratello Roger presso l’Acropoli di Atene, patrimonio mondiale dell’Unesco, nell’agosto del 2021 (e da cui è tratto il video musicale).

Il giorno del concerto c’erano 45 gradi e gli incendi imperversavano appena fuori città, tanto da indurre Brian Eno a commentare: “Ho pensato: siamo nel luogo di nascita della civiltà occidentale e probabilmente stiamo assistendo alla sua fine”.

“There Were Bells” è uno struggente richiamo sull’attuale emergenza climatica, un tema che viene esplorato in tutto l’album. “Come tutti – tranne, a quanto pare, la maggior parte dei governi del mondo – ho pensato al nostro futuro precario e limitato, e questa musica è nata da tali pensieri.

Forse è più corretto dire che ho provato dei sentimenti… e la musica è nata da quei sentimenti – dice l’artista -.

Quelli di noi che condividono questi sentimenti sono consapevoli che il mondo sta cambiando a una velocità rapidissima e che ampie parti di esso stanno scomparendo per sempre… da qui il titolo dell’album”.

