Gianluca Grignani “Oggi sono vergine”- Dopo l’addio a Francesca Dall’Olio

Reduce dall’emozionante duetto sulle note de La mia storia tra le dita registrato con Irama a Sanremo 2022, Gianluca Grignani torna a raccontarsi in un’intervista concessa a Seconda vita, programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time. Per l’occasione, dopo la categorica smentita della tanto vociferata lite tra il rocker e l’ex Amici nel backstage del Festival, Grignani si è espresso sulla sua partecipazione alla kermesse ligure: “Se mi sono emozionato a Sanremo? Non mi sono neanche emozionato lì per lì, l’ho capito dopo”. Ma come si definirebbe l’artista in quanto uomo, una volta raggiunto il mezzo secolo di età? ” Sono un po’ esistenzialista, credo ancora nell’avere un’idea”, fa sapere il cantautore di Milano.

Gianluca Grignani può dirsi la definizione in carne ed ossa di “genio e sregolatezza”; ha rivoluzionato la storia del cantautorato made in Italy non solo con i suoi versi profondi e controversi, ma anche dando nuovi suoni alla musica da esperto polistrumentista oltre che da cantautore, ispirando così diverse generazioni di artisti. Oggi, però, la musica vive un profondo periodo di crisi, a detta di Grignani: “La musica oggi è in difficoltà. Dopo Gesù Cristo e i Beatles è arrivato il computer. E la musica è tornata indietro, al Medioevo”.

Intanto prosegue il tour 2022 che farà tappa a Senise il 30 luglio 2022 presso l’incantevolo posto dell’ Arena Sinni.