Scomparsa Erminio Restaino, il cordoglio di Cicala

“Un percorso di vita contrassegnato da passione per la politica e impegno verso la comunità. Un uomo che anche quando si è ritirato dalla scena politica ha continuato a dare il proprio contributo in termini di idee con l’amore che lo ha sempre legato alla sua terra”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del già consigliere regionale Erminio Restaino venuto a mancare nella serata di ieri.

Restaino è stato eletto Consigliere Regionale nel 2000. Riconfermato nelle competizioni elettorali del 2005 e del 2010 Consigliere regionale, ha ricoperto le cariche di Vice Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, Assessore all’Ambiente e Territorio, Presidente della prima Commissione Consiliare Permanente e Assessore alle Attività Produttive.

“Alla famiglia, a nome mio dell’intera Assemblea consiliare, giungano le più sentite condoglianze”.

Lunedì mattina, dalle ore 9:00 alle ore 10:30, sarà aperta la camera ardente allestita nella sala antistante l’Aula consiliare presso il palazzo della Giunta regionale della Basilicata (Via Verrastro 4 – Potenza). Ad accogliere la salma il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Carmine Cicala e Mario Polese. I funerali si svolgeranno presso la Chiesa di Santa Cecilia a Potenza, lunedì 18 luglio alle ore 11:00.