SALESFORCE ACADEMY, GIÀ 300 DOMANDE PRESENTATE

Il 98 per cento delle candidature inviate sono di giovani residenti in Basilicata ma anche da talenti domiciliati all’estero che vogliono rientrare a casa.

Il percorso formativo è sponsorizzato dalla Regione e patrocinata gratuitamente dal “Progetto IncHUBatori”. Importante il supporto dell’assessore Alessandro Galella e del’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale

A due settimane dall’annuncio dell’iniziativa organizzata da XCC – eXperience Cloud Consulting e la Regione Basilicata, con il patrocinio gratuito nell’ambito “Progetto IncHUBatori”, la Salesforce Academy in Basilicata ha ricevuto oltre 300 candidature, di cui il 98% da giovani residenti in regione.

Il supporto dell’Assessore per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, Alessandro Galella e l’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, è stato fondamentale per la condivisione dell’iniziativa.

Siamo orgogliosi dell’andamento del progetto, il COO e Co- Founder di XCC Giuseppe Catapano dichiara “ci aspettavamo questo interesse ma la realtà ha superato le aspettative, sono arrivati tanti assensi e CV che confermano il successo e l’importanza dell’iniziativa.

Questo è solo il primo passo verso il nostro obiettivo finale, diventare un Polo digitale e un faro tecnologico in Basilicata e in tutto il Sud d’Italia. Il futuro è digitale, le regioni che investo nel futuro saranno sempre un passo avanti a chi non lo fa. La Basilicata può cercare di fare un salto di qualità e questa è la direzione giusta”.

Anche giovani lucani residenti all’estero hanno manifestato interesse verso l’Academy inviando candidature per tornare nella propria regione di origine.

La “fuga dei cervelli” è un tema delicato, che riporta numeri catastrofici, per questo XCC è lieta di poter contribuire al rientro di giovani talenti in Basilicata, dare loro la possibilità di costruirsi la propria carriera a casa lavorando in una realtà giovane e internazionale come la nostra, in totale flessibilità e autonomia.

La nostra politica di lavoro agile o smart working non è stata un’esigenza pandemica, né un trend da rispettare, ma un vero e proprio ‘state of mind’.

I numeri delle candidature sono destinati solo ad aumentare. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 settembre, ogni giovane lucano, di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti, ha l’opportunità di poter conseguire competenze tecnico-professionali in materia CRM Salesforce, con il rilascio delle relative certificazioni; ed essere inserito immediatamente in organico XCC, presso la sede potentina, al termine del percorso formativo.

I requisiti richiesti per candidarsi alla Salesforce Academy in Basilicata sono pochi, la nostra HR Manager Eugenia Maria Messeri specifica che “conoscere il mondo Salesforce e tutto il suo ecosistema è un’opportunità da non potersi lasciare sfuggire. Investire sul digitale, vuol dire investire sul proprio futuro.

Questa iniziativa infonde non solo fiducia in sé stessi ma anche nella propria regione”.

Il link al podcast