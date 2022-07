A Matera medico aggredito da un parente di un paziente

Un medico, in servizio all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, è stato aggredito due giorni fa da un parente di un paziente ricoverato.

Secondo quanto si è appreso, il medico si è poi recato al pronto soccorso dello stesso ospedale materano, dove gli è stata diagnostica una prognosi di sette giorni.

L’episodio è stato raccontato sui social da Marina Susi, medico del Madonna delle Grazie e consigliere comunale eletta con la lista civica “Matera per Giovanni Schiuma”: “Tutta la classe medica è con te – così si è rivolta al collega – ti siamo vicini condividendo la tua amarezza.

Talvolta ci sentiamo soli, troppo soli, intenti come siamo a tentare di fornire risposte ai bisogni dei pazienti, in un momento difficile, come quello che la sanità sta attraversando”.

ANSA