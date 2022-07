UFFICIALE: CLAUDIO DE LUCA è IL NUOVO ALLENATORE DEL FC FRANCAVILLA

Classe 1981, nativo di Castellana Grotte, mister De Luca è il profilo giovane scelto dalla società rossoblu per guidare i lucani nel prossimo campionato di Serie D 2022/2023.

Il nuovo allenatore del Fc Francavilla arriva con un buon bagaglio di esperienza, avendo guidato Monopoli e Bisceglie, tra le altre, già in Serie D, compagini come Gravina, Team Altamura, Brindisi e Bitonto, panchine queste intervallate dall’avventura nel settore Giovanile del Bari e con la Sly United, in Promozione, con la vittoria del campionato.