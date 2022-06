Patuanelli, contro la siccità quasi 1,3 mld disponibili per agricoltura

Ammontano a 880 milioni di euro le risorse previste dal Pnrr contro la siccità e per l’ammodernamento delle infrastrutture agricole, cui si aggiungono gli oltre 400 milioni previsti nella legge di bilancio.

Lo ha ricordato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo ad Agorà estate su RaiTre. “Nel Pnrr – ha spiegato – abbiamo due misure importanti, una che riguarda il sistema irriguo agricolo, l’altra il potenziamento delle infrastrutture esistenti.

Su quest’ultima misura – ha precisato Patuanelli – abbiamo anticipato i tempi, entro settembre avremo richiesto e ottenuto documenti rispetto a progetti di rafforzamento, manutenzione potenziamento delle infrastrutture esistenti. Non potevamo inserire infrastrutture nuove con tempi di realizzazione non compatibili con il Pnrr”.

Patuanelli ha sottolineato che “il Governo, è vero, non può far piovere, tutto il resto delle cose che può fare le sta facendo e le ha fatte anche per tempo.

Quando abbiamo aperto il pacchetto 4.0 all’agricoltura l’abbiamo fatto anche per incentivi a fondo perduto e crediti d’imposta per consentire alle imprese di investire su agricoltura precisione”, come ad esempio gli impianti a goccia per non disperdere l’acqua. “Se oggi le imprese hanno credito imposta sull’acquisto di impianti a goccia – ha concluso – è perchè nel 2019 la legge di bilancio ha previsto questo”.

