CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE FESTA DI AVVENIRE 2022 A MATERA

E’ convocata per lunedì 27 giugno p.v., alle 11,30, nel Salone degli Stemmi della Curia arcivescovile di Matera (piazza Duomo), la conferenza stampa di presentazione della Festa di Avvenire 2022, che si svolgerà a Matera, dal 27 al 29 giugno, in piazza San Francesco d’Assisi (dalle ore 21), e che avrà per titolo “Costruttori di umanità”.

Alla conferenza stampa prenderanno parte l’arcivescovo di Matera-Irsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, e il presidente dell’Associazione Giovane Europa, Angelo Chiorazzo.

Anche quest’anno il parterre degli ospiti, di rilievo nazionale e internazione, sarà di grande prestigio e sarà svelato nel corso della conferenza stampa.

La giornata inaugurale di lunedì (ore 21), avrà per tema: “L’Italia e l’Europa tra conflitti e nuovi bisogni”.

La serata del 28 offrirà una riflessione sulla guerra in Ucraina, in particolar modo sulle ragioni della pace e della nonviolenza.

Mercoledì 29, fari puntati su “La sanità di domani: territorio, eccellenze e ricerca”. Nella seconda parte di questa

serata è prevista una straordinaria esibizione musicale, una vera sorpresa per il pubblico materano.

La Festa, nata nel 2017, è stata voluta dalla Conferenza episcopale di Basilicata e dall’Associazione Giovane Europa, che hanno sposato la disponibilità del quotidiano dei cattolici italiani a confrontarsi, sul territorio, sui grandi temi dell’attualità, dalla politica all’economia, dagli scenari internazionali alla Chiesa, fino al sociale e alla scienza.

Dalla Città dei Sassi l’evento ha progressivamente coinvolto anche le altre diocesi della regione e, negli ultimi due anni, quelli segnati dalla pandemia, si è svolta a Maratea (Potenza).

L’appuntamento gode del supporto della Cooperativa sociale Auxilium e della Banca di Credito cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli, storici sostenitori della Festa, ai quali, dal 2021, si è unito il Gruppo Cassa Centrale e, da quest’anno, anche il Gruppo Macchia di Potenza.