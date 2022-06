Amazon investe in Italia con altri 3 mila posti di lavoro

MILANO – Amazon conferma il suo impegno nel supportare l’economia italiana annunciando che creerà 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato nel nostro Paese entro la fine dell’anno.

La mossa porterà le risorse complessive a oltre 17.000 in più in 50 sedi in Italia.

Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti che analizza le grandi aziende presenti sul territorio nazionale, Amazon è la realtà privata che ha creato in Italia più posti di lavoro negli ultimi 10 anni. In media, dall’avvio delle attività nel 2010, ogni settimana Amazon ha creato più di 26 posti di lavoro a tempo indeterminato.

“Dal 2010, Amazon ha investito oltre 8,7 miliardi di euro in Italia per la propria crescita e per supportare la digitalizzazione del Paese” ha detto Lorenzo Barbo, responsabile di Amazon Italia Logistica. “Investimenti che hanno generato nuovi posti di lavoro di qualità che stanno contribuendo alla crescita dell’economia”.

Il colosso americano ha recentemente annunciato di voler supportare le oltre 18.000 piccole e medie imprese italiane che vendono sulle sue piattaforme, nella creazione di più di 50.000 posti di lavoro in Italia e nel raggiungimento di 1,2 miliardi di euro di vendite annuali all’estero entro il 2025.

Un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza offrendo, al tempo stesso, una più ampia disponibilità di prodotti originali italiani ai clienti di tutto il mondo.

Nel 2022, Amazon ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, la certificazione Top Employer Italia, che riconosce la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti. Oltre 100 nazionalità sono presenti nelle sedi italiane; sono più di 1200 gli assunti sotto i 24 anni mentre l’8% dei dipendenti ha più di 50 anni.

ANSA