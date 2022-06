REGOLE ANTI COVID AL 15 GIUGNO 2022

Scade oggi, 15 giugno, il decreto del governo che fissa le misure per il contenimento del Covid 19. Ecco tutte le nuove regole.

Non c’è più l’obbligo vaccinale per gli over 50. Chi ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione entro il 15 giugno 2022 dovrà comunque pagare i 100 euro di sanzione erogati dall’Agenzia delle Entrate. Rimane l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi lavora nelle strutture sanitarie e per i dipendenti esterni delle Rsa.

Questi dipendenti potranno entrare nel luogo di lavoro soltanto mostrando il green pass. Non vale più la raccomandazione per i dipendenti pubblici di tenere la mascherina in ufficio.

Mascherina in ufficio

La presidente di turno del Senato Anna Rossomando ha comunicato che dal 16 giugno «viene meno l’obbligo di indossare la mascherina in Assemblea, nelle Commissioni e nei convegni aperti al pubblico. Le mascherine continueranno ad essere disponibili per i senatori che decidano di voler continuare ad indossarla».

Per i dipendenti privati l’obbligo di indossare la mascherina rimane fino al 30 giugno 2022.

Mascherina per i trasporti Il governo ha prorogato l’obbligo di mascherina FfP2 per treni, navi e trasporto pubblico locale fino al 30 settembre 2022 accogliendo così il decreto preparata dal ministro dei Trasporti Enrico Giovannini.

Niente mascherine sugli aerei Niente mascherina sugli aerei. La decisione è stata presa dal governo anche per adeguarsi alle scelte degli altri Paesi europei.

Mascherina agli esami Non sarà obbligatoria la mascherina per gli esami di maturità, ma solo raccomandata.