Terremoto in mare tra Marche e Abruzzo, magnitudo 4.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel mar Adriatico, di fronte alle coste tra Marche e Abruzzo, avvertita soprattutto ai piani alti degli edifici, ha fatto tornare alla mente delle popolazioni che abitano le due regioni i terremoti che tra il 2009 e il 2016 hanno seminato morte e paura tra gli abitanti: c’è chi è sceso in strada, chi ha affidato sui social le sue paure e chi ha rivissuto il trauma di qualche anno fa.

Il traffico ferroviario sulla linea Ancona-Pescara è stato sospeso, in via precauzionale, nel tratto tra Alba Adriatica (Teramo) e Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) per una serie di verifiche tecniche da parte di Rfi che hanno dato esito negativo.

Il sisma, secondo le stime dell’Ingv, si è verificato alle 13.18, con l’epicentro situato al largo della costa marchigiana, in provincia di Ascoli Piceno: altre due scosse sismiche di assestamento sono state registrate successivamente dall’Ingv, con lo stesso epicentro, una alla 13:22 di magnitudo 2.4 e una alle 13:39 di magnitudo 3.0.