Portami lontano – PORNOCLOWN feat. EDOARDO BENNATO

Esordio con il botto per la neonata etichetta “L’orto” di Luigi Piergiovanni, “noi siamo il terreno, gli artisti le piante, I frutti sono le canzoni” dice Luigi, “quando la musica è fatta con cuore e professionalità, i frutti non possono essere che ottimi”; come è ottimo il primo singolo edito Portami lontano di Pornoclown che si avvale della voce e della penna di Edoardo Bennato, che firma testo e musica con Gino Magurno e con lo stesso Pornoclown, all’anagrafe Rosario Spampinato.

Portami lontano anticipa il primo album di Pornoclown, “Il circo del sound” di prossima pubblicazione. Così come il circo mette in scena allegria, spensieratezza e malinconia, Pornoclown con “Il circo del sound” fonde impegno e leggerezza in una miscela di suoni e parole arricchite dalla presenza di grandi artisti di varie culture musicali.