La musica dei Pink Floyd sbarca su TikTok

ROMA, I Pink Floyd entrano nel mondo di TikTok per la prima volta, lanciando il loro catalogo sulla piattaforma in tutto il mondo.

Gli utenti potranno accedere ai suoni ufficiali dei Pink Floyd di ogni traccia contenuta nei 15 album in studio ufficiali per le loro video creazioni su TikTok.

Ogni utente potrà utilizzare clip audio della carriera della band incluse tracce come See Emily Play, Money, Another Brick in the Wall (Part II), Comfortably Numb, Wish You Were Here e High Hopes per nominarne alcune.

Oltre alla presenza nella libreria suoni TikTok, la band utilizzerà la piattaforma per postare contenuti video unici.

Durante la loro lunga e illustre carriera i Pink Floyd hanno sempre utilizzato visual spettacolari e il loro ingresso su TikTok permetterà di diffonderli anche digitalmente.

ANSA