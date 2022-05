ANNUNCIO PROTESTA SINDACO COSMA CONTRO GOVERNO REGIONALE

Il mio comune, così come altri che hanno candidato progetti validi e ben strutturati, sono stati letteralmente snobbati pur rispettando i requisiti del bando.E’ tutto così incomprensibile e deleterio che davvero lascia sgomenti. Come siamo sgomenti dinanzi il ritardo nella ridistribuzione dei fondi derivanti al petrolio. Sono anni che assistiamo alle promesse di una ridistribuzione su scala regionale di questi fondi e invece puntualmente non succede mai nulla nonostante con quei fondi, si potrebbe dare un po’ di ossigeno a tutti i piccoli centri della nostra Basilicata.Ma alla fine della fiera, come possono dirigenti, tecnici e politici regionali fare gli interessi di questa terra se non sono figli di essa ma presi in prestito dalle regioni limitrofe? Siamo diventati terra di nessuno e la nostra dignità è finita sotto i piedi.

Senza dimenticare le azioni attuate per svuotare la Film commission, la Fondazione Matera 2019 che tanto bene avevano fatto per i nostri territori e ancora l’Università agraria promessa a Policoro, la sofferenza dei nosocomi ospedalieri di Policoro e Tinchi depotenziati oltremisura, la mancanza di un piano regionale per destinare fondi ai Beni tangibili ed intangibili per la promozione e il rafforzamento di cultura e territori.

E poi vi sono gli atavici problemi idrici, legati all’agricoltura, la sofferenza degli operatori agricoli, imprenditori in ginocchio con aumenti del costo del gas, dell’energia elettrica, del grano e dei beni di prima necessità.

Le altre regioni si muovono e da noi ci stanno mettendo totalmente in ginocchio soprattutto il Basso Sinni, il Metapontino e il materano bistrattati da una programmazione regionale inesistente e del tutto raffazzonata, sbilenca e di inesistente lungimiranza.

Per questa ragione, in questi giorni mi recherò sotto il Palazzo Regionale con chi mi vorrà seguire in questa protesta pacifica fino ad un certo punto, affinché le istanze dei territori vengano ascoltate e si cambi marcia in questo modo di amministrare la cosa pubblica che non è degna di un Paese civile.

Il tempo delle chiacchiere per tutti è finito! Visto che con la mediazione non si è ottenuto nulla adesso passiamo alla protesta clamorosa per vedere riconosciuti i diritti sacrosanti delle comunità.

Camminiamo Insieme per una Basilicata Migliore, ora è il momento di alzare la testa e non abbassarla più.”