La Luna rossa fa capolino dalla Iss, fotografata da AstroSam

La Luna rossa è uno spettacolo da non perdere anche per gli astronauti: le immagini dell’eclissi totale di Luna avvenuta nella notte fra il 15 e il 16 maggio sono state catturate da Samantha Cristoforetti, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per la missione Minerva.

“Buon lunedì dallo spazio! Avete avuto la fortuna di vedere l’eclissi lunare di ieri sera? Noi sì!”, ha scritto su Twitter l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

E’ una breve sequenza di foto, quella pubblicata da AstroSamantha anche su Flickr, e nella quale la Luna, non ancora alla totalità dell’eclissi, fa capolino tra i pannelli solari della Stazione Spaziale.

In una foto la Luna, rossastra, spicca da sola in un cielo che da nero sfuma verso l’azzurro sempre più chiaro dell’atmosfera terrestre; in un’altra inquadratura un panello solare occupa la zona più scura del cielo, lasciando la scena ad una Luna in penombra; in una terza foto, la Luna si affaccia tra due pannelli solari illuminati, sfiorata dall’ombra di uno dei moduli della Stazione Spaziale.

ANSA