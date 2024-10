Il 30 ottobre un webinar online sull’uso di tecnologie digitali per migliorare l’interazione tra giovani e istituzioni

E’ in programma il 30 ottobre (2:30-4:30 PM CET / 3:30-5:30 PM ET) un importante appuntamento internazionale online, con il webinar “The Future of Democracy: Youth Engagement in a Digital World”, del progetto Egov4Youth.

Si svolgerà in inglese con partecipanti da tutta Europa e si parlerà di e-governance, ovvero dell’uso di tecnologie digitali per migliorare l’interazione tra cittadini e istituzioni, che diventa essenziale per rendere più inclusivi i processi decisionali e facilitare la partecipazione attiva dei giovani, in particolare quelli che si trovano in situazioni di vulnerabilità o che sono fuori dai circuiti di istruzione e lavoro (Neet).

Negli ultimi anni, il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali è diventato un tema centrale nelle agende politiche internazionali. La pandemia ha ulteriormente accelerato la digitalizzazione dei servizi pubblici, rendendo ancora più urgente la necessità di sviluppare strumenti e competenze che facilitino l’accesso dei giovani alle opportunità di partecipazione.

Ma in cosa consiste il progetto EGov4Youth? Sviluppa competenze e strumenti di E-Gov per giovani Neet, promuovendo la collaborazione tra giovani e pubbliche amministrazioni nei processi decisionali: l’obiettivo principale è facilitare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e costruire alleanze a lungo termine tra vari attori della società civile, enti di ricerca e settore privato.

Durante il webinar, saranno presentati i risultati della ricerca condotta nell’ambito del progetto, con un focus particolare sul contributo essenziale dei giovani nella definizione del futuro della democrazia. Verrà inoltre evidenziato l’impegno digitale dei giovani come elemento chiave per una governance più trasparente, etica e inclusiva.

L’evento del 30 ottobre costituisce un’opportunità straordinaria per ricercatori, enti pubblici e associazioni giovanili, poiché includerà la presenza di relatori di spicco provenienti da vari ambiti accademici, rappresentanti della Pubblica Amministrazione e specialisti in nuove tecnologie, offrendo in questo modo un’opportunità per confrontarsi e condividere opinioni.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente indirizzo https://shorturl.at/cH3V5