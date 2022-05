ENERGIA, LATRONICO: PRESTO UNA CONFERENZA REGIONALE

“Viviamo un momento straordinario, che nessuno poteva prevedere: la crisi energetica in Europa, l’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e la guerra in Ucraina ci obbligano a riflessioni nuove e a conclusioni inedite. Per questo motivo a breve provvederò alla convocazione di una conferenza regionale della energia e dell’ambiente in Basilicata, che avrà come fine ultimo la redazione di un libro bianco per indicare le linee guida capaci di cogliere il tempo presente delle crisi energetica, valorizzare le esperienze dei tanti qualificati investitori e adattare al nostro territorio le ricadute del nuovo quadro normativo nazionale ed europeo. Una conferenza regionale che coinvolga tutti, sindacati e associazioni, organizzazioni datoriali e ambientalisti, per costruire un nuovo percorso in un tempo nuovo, dove – per citare Elon Musk – l’unica certezza che abbiamo è che tutte le nostre previsioni saranno sbagliate. Per questo motivo si rende necessario uno strumento di ascolto e di confronto, che non sia episodico ma diventi strutturale, per adattare le scelte strategiche della nostra piccola regione – che ha però una grande valenza per le politiche energetiche nazionali – alle velocissime e sempre mutevoli condizioni internazionali e a una produzione normativa multilivello in continuo aggiornamento. A breve provvederemo alla convocazione di questa conferenza regionale, che terremo in un luogo simbolo della nostra bellissima regione”.

Lo afferma in una nota l’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.