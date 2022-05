Amministrative, ecco i candidati a Sindaco nei 22 Comuni lucani

22 comuni (17 in provincia di Potenza, 5 in quella di Matera) pet un totale di 75mila elettori, dove il 12 giugno si andrà alle urne per eleggere Sindaco e consiglio comunale. Un solo comune , quello di Policoro, superiore a quindicimila abitanti, dove è previsto l’eventuale ballottaggo, sono 50 i candidati a Sindaco.

Questi i numeri delle prossime elezioni amministrative in Basilicata.

I CANDIDATI A SINDACO – PROVINCIA DI POTENZA

Abriola

Romano Triunfo (Sindaco uscente), Nicola Larocca e Domenico Triunfo.

Albano di Lucania

Rocco Guarino (Sindaco uscente), Bruno Santamaria.

Baragiano

Giuseppe Galizia e Pio Parisi.

Bella

Leonardo Sabato (Sindaco uscente), Donato Carlucci, Pio Lioi.

Calvello

Anna Cantisani, Luigi De Trana.

Castelgrande

Francesco Cianci.

Castelsaraceno

Rocco Rosano (Sindaco uscente), Carmela Iannella.

Episcopia

Egidio Vecchione (Sindaco uscente), Biagio Costanzo.

Latronico

Fausto De Maria (Sindaco uscente) Edmondo Giordano, Donato Ielpo.

Marsiconuovo

Gelsomina Sassano (Sindaco uscente), Roberta Conti, Massimo Macchia.

Maschito

Francesco Montrone, Rossana Musaccio Adorisio, Luigi Raffi.

Montemilone

Antonio D’Amelio (Sindaco uscente), Gianfranco Nisi.

Palazzo San Gervasio

Luca Festino, Gerardo Liberatore, Mario Saluzzi.

Rapolla

Biagio Cristofaro (Sindaco uscente), Maurizio Colangelo.

Ruoti

Franco Gentilesca, Leonardo Pizzuti, Angelo Salinardi.

San Costantino Albanese

Renato Iannibelli (Sindaco uscente), Antonio Abitante.

Vietri di Potenza

Christian Giordano (Sindaco uscente), Gerardo Pitta.

I CANDIDATI A SINDACO – PROVINCIA DI MATERA

Colobraro

Nicola Lista.

Grassano

Filippo Luberto (Sindaco uscente), Raffaello Mangione.

Policoro

Nicola Lopatriello, Enrico Bianco, Gianluca Marrese

San Mauro Forte

Nicola Savino, Angelo Tricarico.

Stigliano

Francesco Micucci (Sindaco uscente), Antonio Barisano.