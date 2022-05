Sabato il playout di Serie C, domenica S3 e la semifinale di ritorno Under 14

La PM Volley Potenza si prepara in vista della terza gara di andata del girone 4 playout per ospitare alla Palestra “Caizzo” il Cuor di Mamma Cutrofiano. Dopo le buonissime impressioni di sabato scorso contro il Trepuzzi le giovanissime di coach Elena Ligrani cercheranno di confermarsi contro Cutrofiano che nel corso della regular season è giunta al settimo posto del girone C con sette punti e due vittorie ottenute. Impegno non semplice per le potentine che nella quasi totalità del roster si ritrova alla prima esperienza in campionati di Serie ma che con grande impegno, sacrificio e dedizione hanno onorato al meglio una stagione che, in ogni caso, rimarrà un ricordo. La gara prenderà il via alle ore 18:00 presso la Palestra “Caizzo” di Potenza sabato 7 maggio, secondo le nuove normative del Governo sarà possibile accedere all’impianto fino al raggiungimento del 100% della capienza (max 100 persone) con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’incontro. Dopo la Serie C la PM Volley sarà impegnata domenica mattina su due fronti, la giornata Volley S3 organizzata dalla Fipav Basilicata al PalaPergola di Potenza e nella semifinale di ritorno a Bernalda con la formazione Under14 che all’andata ha battuto per 3-0 il Camarda Volley (25-18, 25-18, 25-11), le Under 14 cercano l’accesso alla finale dopo aver vinto nella stagione 2020/21 il Campionato di Under 13 con sempre alla guida coach Elena Ligrani assistita dal vice Francesco Angiolillo.