PANINI COMICS I fumetti di Doctor Strange da leggere per orientarsi nel Multiverso

Doctor Strange, tra i personaggi più amati del grande Universo Marvel, torna protagonista al cinema con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film Marvel Studios ora nelle sale italiane.

In questo secondo lungometraggio a lui dedicato, Stephen Strange attraverserà le complesse e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario. Benedict Cumberbatch torna quindi a vestire i panni cinematografici dell’eroe creato da Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, la cui prima apparizione risale al 1963 su Strange Tales.

Dai bisturi all’Occhio di Agamotto, dalle operazioni a cuore aperto agli interventi per salvare il Multiverso e le sue dimensioni: dopo un passato da chirurgo di fama mondiale, un tragico incidente d’auto cambia completamente la vita di Stephen Strange e, dopo un lungo viaggio e un complesso addestramento, ora è un Maestro delle arti mistiche.

Il film è stato presentato in anteprima a Milano insieme alla Marvel Multiverse Experience, dove i fan Marvel possono vivere, per la prima volta in Italia, un percorso immersivo attraverso stanze ispirate ai mondi di Doctor Strange e ai momenti più iconici del film.

Ad arricchire l’ingresso della Marvel Multiverse Experience, l’opera originale realizzata da Jacopo Camagni, disegnatore italiano per Marvel, che con Panini Comics ha dato vita a un’esperienza di live painting appositamente dedicata all’uscita del film.

I fumetti dedicati a Doctor Strange, editi da Panini Comics, sono lo strumento fondamentale per conoscere la storia e i segreti di questo affascinante personaggio.