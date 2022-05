NADA: singolo “IN MEZZO AL MARE” Radio date giovedì 5 maggio + VIDEO

E’ uscito giovedì 5 maggio “In mezzo al mare” il nuovo singolo e video di NADA, primo passo verso la pubblicazione del prossimo disco di inediti dell’artista, atteso in autunno.

Su questa nuova canzone Nada afferma che “Non possiamo evitare di stare in mezzo al mare, un po’ ci piace, un po’ ci fa paura”.

Per il nuovo brano Nada si è affidata ancora alle mani esperte di John Parish, (c’è lui dietro ad alcuni dei migliori lavori di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Tracy Chapman). Il produttore inglese è artefice di un suono che è in perfetta sintonia con l’arte di Nada, un gioco di luci e ombre in continuo alternarsi, di forte impatto emotivo. Parish prosegue il suo lavoro con Nada dai precedenti “È un momento difficile tesoro” (2019) e “Tutto l’amore che mi manca” (2004).