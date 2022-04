Meta-Facebook aprirà il suo primo negozio fisico il 9 maggio

Meta-Facebook, compagnia interamente online, sta per aprire il suo primo negozio fisico.

Debutterà il 9 maggio e sarà nel campus di Burlingame in California, vicino alla sede della divisione Reality Labs cruciale per lo svoluppo del metaverso.

Il negozio punterà sui dispositivi che l’azienda guidata da Zuckerberg sta sviluppando come gli altoparlanti intelligenti Portal, gli occhiali smart prodotti in collaborazione con Ray Ban e i visori Meta Quest 2, porta di accesso alla realtà virtuale.

In un post Zuckerberg ha spiegato che il nuovo negozio aiuterà gli utenti a capire le novità, mentre la società lavora sul metaverso. Il negozio non sarà grandissimo, circa 140 metri quadrati, ma avrà un enorme display attaccato al muro che trasmetterà i contenuti provenienti dai visori dei visitatori.

Lo scorso autunno il New York Times aveva anticipato che la società stava prendendo in considerazione l’apertura di negozi fisici in tutto il mondo.