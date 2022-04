Sitting Volley “Uno sport inclusivo”

Uno sport inclusivo, non è un semplice motto ma la vera essenza del Sitting Volley, disciplina paralimpica nata per mettere sullo stesso piano, e precisamente seduti per terra, atleti con disabilità insieme a normodotati.

Uno sport inclusivo è anche il titolo di un convegno che si terrà a Potenza presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Sinisgalli venerdì 8 aprile a partire dalle ore 09:30 promosso dalla società Ascd Santa Maria di Potenza che si è avvicinata da poco a questo sport nato nel 1956 e che dal 1980 è diventato disciplina paralimpica.

Ad aprire l’evento ci saranno i saluti del Dirigente Scolastico Giovanna Gallo e dei rappresentanti delle istituzioni locali, il Presidente del Coni Leopoldo Desiderio, l’Assessore comunale allo Sport Gianmarco Blasi, il Presidente Fipav Vincenzo Santomassimo, il referente di Sport e Salute Matteo Trombetta ed il commissario Cip Fernando Zappile; il nucleo centrale è rappresentato però dagli interventi di Guido Pasciari, referente nazionale per il Sitting Volley e l’omologo regionale Giannantonio Di Sanzo, Gianluca Casaletto tecnico di Sitting Volley della società potentina ed il medico fisiatra Simone Brienza.

Atleti ed alunni della scuola avranno modo inoltre di conoscere da vicino le storie del capitano della nazionale femminile di Sitting Volley Alessandra Vitale e di Giuseppe Di Mare, atleta del Rotonda Volley e della nazionale italiana che avranno modo di raccontarsi grazie alla moderazione del prof. Giuseppe Scelsi prima di scendere in campo in palestra per dare una dimostrazione pratica nella palestra dell’istituto dove per l’occorrenza verranno allestiti dei campi regolamentari di Sitting Volley.

Per informazioni

Antonella Brizzi, dirigente Ascd Santa Maria – 3478484460

Pagina Facebook Ascd Santa Maria – www.facebook.com/santamariavolley

Profilo Instagram Ascd Santa Maria – www.instagram.com/ascsantamaria/