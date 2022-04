Itinerari dell’agrobiodiversità, 1° meeting annuale il 6 aprile a Rotonda

Si terrà il 6 aprile 2022, a Rotonda (PZ), nell’Azienda Agricola sperimentale dimostrativa dell’ALSIA “Pollino” a Piano Incoronata (Sala Michelangelo Lovelli, inizio ore 10:00), il 1° Meeting annuale degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L’iniziativa, riferita all’art. 12 della L. 194/2015, è promossa dall’ALSIA e dalla Regione Basilicata in collaborazione con la Comunità del Cibo e della Biodiversità agricola e alimentare del Pollino-Lagonegrese, e rientra nel progetto “ValoBioBas”, finanziato dal MIPAAF con D.M. n. 9372645 del 11.12.2020.

Ampio spazio sarà dedicato al “II Itinerario della biodiversità agricola e alimentare del Pollino-Lagonegrese”, promosso dall’ALSIA per sperimentare un modello operativo per la valorizzazione dell’agrobiodiversità e delle produzioni tradizionali e di qualità (Pat, Dop, Igp) dell’Area sud della Basilicata, anche attraverso gli operatori della ristorazione e della ricettività turistica. L’iniziativa, infatti, presentata il 16 dicembre 2021 a Francavilla in Sinni (PZ) in occasione della Giornata della Agrobiodiversità della Basilicata, coinvolge non solo i produttori ma anche i trasformatori, i ristoratori, le scuole e le Pro Loco, proponendo una prospettiva molto più ampia per la valorizzazione del territorio lucano.