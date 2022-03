progetto G.A.I.A. Scienza:al Ce.St.Ri.M. il laboratorio di scrittura e lettura creativa con Abito in Scena

Ricomincia il 1 aprile ma non è pesce d’aprile! Anzi: quante avventure è possibile immaginare se il nostro piccolo amico con la squame diventasse il protagonista di un racconto, di una fiaba o di una filastrocca? Perchè se l’alfabeto ha un numero limitato di lettere, sono infiniti i racconti che le parole, nate dall’unione di queste lettere, possono far nascere. Infiniti, proprio come la fantasia di ognuno di noi.

I presupposti ci sono tutti per annunciare che nella sede del Ce.St.Ri.M. a Potenza riprendono le attività nell’ambito del progetto G.A.I.A. Scienza. E proprio da venerdi 1 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00, la compagnia teatrale Abito in scena, partner di progetto, condurrà il laboratorio Ti con zero: Lettura e scrittura creativa per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Sviluppare la creatività, condividere le emozioni, acquisire il piacere della lettura e della scrittura, e soprattutto imparare a giocare con le parole. Vi aspettiamo!

per info e prenotazioni: gaiascienza@cestrim.org